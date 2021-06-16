В Харькове женщина посреди улицы избивала ребенка: очевидцы не пытались ее остановить (видео)

В Харькове в районе гимназии №82 женщина посреди дня избивала свою малолетнюю дочь. При этом остановить ее никто не пытался.

Об этом 16 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Харьков Life".

На кадрах снятых на месте инцидента видно, как женщина избивает свою малолетнюю дочь.

Видео инцидента с избиением снял ребенок, который наблюдал за жуткой картиной.

Девочка подошла к взрослым и попросила помощи, однако те не вмешались, сказав, что такое поведение матери ребенка они видят каждый день.

Видео снятое очевидцем на месте событий:

Напомним, что 15 июня в Киевской области в селе Кийлов на территории бывшей базы отдыха посреди дня дети провалились в выгребную яму туалета.

В тот же день в Киеве на Большой Окружной на перекрестке с улицей Семьи Сосниных произошло трагическое ДТП с участием велосипедиста.