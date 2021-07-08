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Руку собирали по крупинкам: показали фото травм подстреленного в Киеве полицейского (18+)

Руку собирали по крупинкам: показали фото травм подстреленного в Киеве полицейского (18+)
07:45 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

В результате стрельбы днем 7 июля в Голосеевском районе Киева были ранены два человека. По была городу введена спецоперация "Гром".

Одним из пострадавших оказался Сергей Василенко - патрульный полицейский Киева, 27 лет. Служит в патрульной полиции с 2019 года.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил полицейский Алексей Билошицкий.

По словам коллег, Василенко - бывший военнослужащий, увлекается мотоспортом. За два года своей службы неоднократно проявлял мужество и волевые качества.

Во время выполнения служебного задания Василенко был серьезно ранен выстрелом из ружья в дверь. Известно, что сейчас пострадавший полицейский находится в больнице Шалимов. Врачи борются за его руку и он уже перенес одну операцию. Процесс лечения и реабилитации будет долгим и сложным.

"Это ситуация, которая еще раз доказывает, что опасность ожидает патрульных даже там, где ее никогда не ожидал. И любой вызов может стать последним ...Службу патрульного нельзя сравнивать с гражданскими профессиями, как это часто привыкли делать ... но вот уровень заработной платы, учитывая все риски, также является "несравненным", - написал Билошицкий.

Напомним, ночью 4 июля в ресторане "Аристократ" на проспекте Маяковского в г. Запорожье застрелили мужчину. В полиции разыскивают преступника и опубликовали ориентировку. 

А 30 июня в Московском районе Харькова произошла стрельба - подстрелили замдиректора охранного агентства Артема Мошенского. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Киев, Полиция, Стрельба, Голосеевский район.
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