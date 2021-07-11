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Все чаще нападают: на Львовщине за день три человека попали в больницу после укуса змей

Все чаще нападают: на Львовщине за день три человека попали в больницу после укуса змей
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Во Львовской области за минувшие сутки, 10 июля, три человека пострадали от укусов змей. Все потерпевшие госпитализированы в лечебные учреждения, среди них один ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.

"10 июля в лечебные учреждения Львовской области с диагнозом укус змеи госпитализированы три человека. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Так, в Перемышлянскую центральную районную больницу госпитализирована женщина 1987 года рождения, с диагнозом - укус змеи пальца правой стопы. Потерпевшая - жительница Львова.

В Турковскую больницу госпитализирована 13-летняя девочка. Ее змея укусила в голень. Потерпевшая - жительница села Свидник Сходницкой поселковой территориальной общины.

В эту же больницу госпитализирована женщина 1970 года рождения, которую змея укусила в пятку. Потерпевшая - жительница села Карпатское Боринского поселкового территориальной общины Самборского района.

Отметим, в последнее время змеи все чаще стали нападать на украинцев. Так, 9 июля в Ивано-Франковской области за сутки произошло сразу три случая нападения змей на несовершеннолетних.

А 25 июня в Стрыйском районе 15-летнюю девочку в стопу укусила змея, в результате чего ребенок попал в реанимацию.

Как избежать нападения гадов и что делать, если все же укусила змея, читайте в материале "Телеграфа": Если вас укусила змея: полезные рекомендации и главные запреты (инфографика)

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Все по теме:

Львовская область, Змеи, Змея, ГСЧС, Укус.
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