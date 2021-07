Посол Британии в восторге от украинской природы: "Большой потенциал для туризма" (фото)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс 18 июля поделилась фотографиями украинской природы, отметив, что это пример огромного туристического потенциала Украины.

Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.

End of a week travelling just a few of Ukraine beautiful waterways. One more eg of huge potential for tourism, esp eco tourism pic.twitter.com/amdjJ5XG9M — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 18, 2021

В своем предыдущем посту посол рассказала, что посетила Чернигов и была теперь на севере, юге, востоке и западе Украины, хотя всего два года как занимает должность посла Великобритании в Украине. При этом почти половину этого времени в стране был локдаун.

A visit to beautiful Chernihiv means I have now visited the North, South, East and West of Ukraine. Not bad for less than 2 years in, almost half in lockdown. pic.twitter.com/21ZmUOXCGI — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 16, 2021

Дипломат не только отдыхает и наслаждается украинской природойц, а и одновременно с этим работает.

"Купание в реке недалеко от Чернигова при рассмотрении судебной реформы в Украине", - подписала свой пост Симмонс.

Swimming in the river near Chernihiv while contemplating judicial reform in Ukraine pic.twitter.com/QytetLMOmq — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 14, 2021

Также 12 июля она в Twitter рассказала о том, что прогулка по парку "Феофания" в Киеве помогла ей перезагрузиться после тяжелой недели и возобновить силы.

Consolation walk round Feofaniya ecology park has been an excellent reset for my week Ukraine pic.twitter.com/AoqP4hYmIv — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 12, 2021

