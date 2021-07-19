Во Львове рухнула стена жилого дома, есть информация о жертвах: первые фото

Во Львове на улице Русской, 8 обвалилась стена жилого здания.
Об этом сообщил в Фейсбук депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
По его словам, происшествие произошло в 17:30. На месте работают спасатели, полицейские и медики.
Также он добавил, что под завалами погиб рабочий, его тело уже нашли.
Что стало причиной обвала пока не сообщалось.
Как сообщалось ранее, на Киев в понедельник обрушились внезапные дожди с грозами, вследствие чего были затоплены станции метро "Академгородок" и "Берестейская".
Воды оказалось настолько много, что на "Берестейской" закрыли гермозатвор, чтобы вода не попала на пути.
Позже стало известно, что последствия непогоды были ликвидированы и линия продолжила работу в штатном режиме.