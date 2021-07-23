"Людей было много, но никто не знал, что делать", – очевидица о трагедии с погибшими от удара тока в Бердянске (видео)

Происшествие, случившееся в Бердянске во время ливня 22 июля, не прибавит городу-курорту привлекательности. Даже больше – возможно, кого-то отпугнет от поездки сюда на отдых. Хотя произойти такое могло бы в любом населенном пункте, и пострадать может как местный житель, так и приезжий, ребенок и взрослый, и даже не один человек, как и было в данном случае.

Напомним: примерно в 16:30 в Бердянске начался дождь, перешедший в ливень. Из-за этого в нижней части города, где, кстати, располагается множество частных отелей, была подтоплена проезжая часть и затруднено движение автотранспорта.

На перекрестке улиц Петровского и Победы шквальным ветром оборвало электрические провода, которые упали в растекавшуюся по улицам воду. В результате от поражения электрическим током был смертельно травмирован один мужчина. Другой, увидев барахтающегося в воде человека, вышел из автомобиля и бросился на помощь – и также был поражен насмерть.

Страшную картину увидели другие люди, оказавшиеся поблизости. К несчастным хотел прийти на выручку еще один человек, но ему вдогонку крикнули предупреждение об опасности, и тем самым, видимо, уберегли жизнь.

"Телеграфу" удалось связаться с жительницей Бердянска, которая как раз проезжала вблизи места происшествия и даже сделала небольшую видеозапись.

"Мы ехали по затопленным улицам, и я снимала наш путь, а потом мы повернули на эту улицу, где случилась беда, – объясняет Людмила. – В тот момент один мужчина был еще жив в воде, он дышал! Я это видела собственными глазами. Мужчина, который крупнее, дышал! Из-под воды торчали нос, рот, руки и живот, и все прекрасно было видно. А второй мужчина, скорее, уже был мертв, из-под воды были видны одни руки и все...

Вокруг было много людей, взрослая женщина кричала, плакала, вызывала всевозможные инстанции, умоляла приехать. Никто не знал, что делать, но все кричали, чтобы никто не подходил, душа кровью обливается. Мое видео снято в 18:25, дальше снимать я уже не смогла. Страшная обстановка... Соболезную родным..."

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бердянского районного отдела полиции. Насколько известно, один из погибших – местный житель 1987 года рождения – тот, кто хотел помочь первому пострадавшему. Другой погибший – якобы, приезжий, но его данных пока что нет.

Оборванный провод находится на балансе предприятия "Запорожьеоблэнерго". Руководитель Бердянского РЭС Виктор Аниканов пояснил "Телеграфу", что пока о причинах случившего ничего сообщить не может – идет следствие.

По результатам осмотра места происшествия, следствием внесены сведения в ЕРДР по статьям – 115 ч.2 "Умышленное убийство" с пометкой "Несчастный случай" и ч. 1 ст. 367 "Служебная халатность" Уголовного кодекса Украины.

Кстати, из-за шквала и наводнений произошло семь аварийных отключений на трансформаторных подстанциях, потому во многих районах Бердянска до сих пор нет электроэнергии, там работают аварийные бригады.