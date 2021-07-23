Скачать
Пятница, 23.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинцы массово выезжают за город: цены растут в разы и это не предел
Украинцы массово выезжают за город: цены растут в разы и это не предел
Олимпиада: как проходила церемония открытия Игр в Токио (фото)
Олимпиада: как проходила церемония открытия Игр в Токио (фото)
Украина получает удар в спину от друзей? Почему Белый дом готов принять Зеленского лишь в конце лета
Украина получает удар в спину от друзей? Почему Белый дом готов принять Зеленского лишь в конце лета
Земля начала расти, как на дрожжах: в Индии удалось снять на видео уникальное природное явление
Земля начала расти, как на дрожжах: в Индии удалось снять на видео уникальное природное явление

"Людей было много, но никто не знал, что делать", – очевидица о трагедии с погибшими от удара тока в Бердянске (видео)

"Людей было много, но никто не знал, что делать", – очевидица о трагедии с погибшими от удара тока в Бердянске (видео)
17:21 Сегодня Телеграф

Происшествие, случившееся в Бердянске во время ливня 22 июля, не прибавит городу-курорту привлекательности. Даже больше – возможно, кого-то отпугнет от поездки сюда на отдых. Хотя произойти такое могло бы в любом населенном пункте, и пострадать может как местный житель, так и приезжий, ребенок и взрослый, и даже не один человек, как и было в данном случае.

Напомним: примерно в 16:30 в Бердянске начался дождь, перешедший в ливень. Из-за этого в нижней части города, где, кстати, располагается множество частных отелей, была подтоплена проезжая часть и затруднено движение автотранспорта.

На перекрестке улиц Петровского и Победы шквальным ветром оборвало электрические провода, которые упали в растекавшуюся по улицам воду. В результате от поражения электрическим током был смертельно травмирован один мужчина. Другой, увидев барахтающегося в воде человека, вышел из автомобиля и бросился на помощь – и также был поражен насмерть.

Страшную картину увидели другие люди, оказавшиеся поблизости. К несчастным хотел прийти на выручку еще один человек, но ему вдогонку крикнули предупреждение об опасности, и тем самым, видимо, уберегли жизнь.

"Телеграфу" удалось связаться с жительницей Бердянска, которая как раз проезжала вблизи места происшествия и даже сделала небольшую видеозапись.

"Мы ехали по затопленным улицам, и я снимала наш путь, а потом мы повернули на эту улицу, где случилась беда, – объясняет Людмила. – В тот момент один мужчина был еще жив в воде, он дышал! Я это видела собственными глазами. Мужчина, который крупнее, дышал! Из-под воды торчали нос, рот, руки и живот, и все прекрасно было видно. А второй мужчина, скорее, уже был мертв, из-под воды были видны одни руки и все...
Вокруг было много людей, взрослая женщина кричала, плакала, вызывала всевозможные инстанции, умоляла приехать. Никто не знал, что делать, но все кричали, чтобы никто не подходил, душа кровью обливается. Мое видео снято в 18:25, дальше снимать я уже не смогла. Страшная обстановка... Соболезную родным..."

Молния ни при чем: всплыли неожиданные детали смерти подростка под Львовом

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бердянского районного отдела полиции. Насколько известно, один из погибших – местный житель 1987 года рождения – тот, кто хотел помочь первому пострадавшему. Другой погибший – якобы, приезжий, но его данных пока что нет.

Оборванный провод находится на балансе предприятия "Запорожьеоблэнерго". Руководитель Бердянского РЭС Виктор Аниканов пояснил "Телеграфу", что пока о причинах случившего ничего сообщить не может – идет следствие.

По результатам осмотра места происшествия, следствием внесены сведения в ЕРДР по статьям – 115 ч.2 "Умышленное убийство" с пометкой "Несчастный случай" и ч. 1 ст. 367 "Служебная халатность" Уголовного кодекса Украины.

Кстати, из-за шквала и наводнений произошло семь аварийных отключений на трансформаторных подстанциях, потому во многих районах Бердянска до сих пор нет электроэнергии, там работают аварийные бригады.

Медузы, комары и божьи коровки: отдых в Бердянске превратился в тяжелое испытание (фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 276

Все по теме:

Украина, Бердянск, ЧП, Удар током.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Хотели проучить": стали известны подробности нападения СБУшников на пограничников на границе с РФ
02 Саша Лобода рассказала о поездке с выпившим Леоненко в поезде (видео)
03 Под Киевом дачника укусил один из опаснейших в мире пауков
04 В России рухнул железнодорожный мост: прервалась одна из ключевых транспортных артерий страны (фото)
05 "Шоб вы так жили": у одесситки-пенсионерки украли $100 тыс.
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Людей было много, но никто не знал, что делать&quot;, – очевидица о трагедии с погибшими от удара тока в Бердянске (видео)
"Людей было много, но никто не знал, что делать", – очевидица о трагедии с погибшими от удара тока в Бердянске (видео)
Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция
Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция
В Киеве изъяли героина на миллиард гривень и задержали турецких контрабандистов (фото)
В Киеве изъяли героина на миллиард гривень и задержали турецких контрабандистов (фото)
&quot;Они не пешки&quot;: отец Меган Маркл собирается подать в суд на свою дочь из-за внуков (видео)
"Они не пешки": отец Меган Маркл собирается подать в суд на свою дочь из-за внуков (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь