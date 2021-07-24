Розовые лужи на полях под Ровно: в полиции сообщили, что грозит провинившимся

В пятницу, 23 июля, в Ровенской области на одном из полей сотрудниками Госэкоинспекции были обнаружены лужи ярко розовой жидкости.

Как сообщает пресс-служба МВД, по этому факту было открыто дело по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что жидкость была обнаружена участковым полицейским на поле, обслуживаемом одним из агрохолдингов, возле села Колоденка.

Всего веществом было загрязнено почти 636 квадратных метров.

Если вина будет доказана, то ответственным лицам может грозить штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Как сообщалось ранее, в на заводе "РовноАзот" во вторник произошел взрыв и выброс в воздух желтого смога.

Позже было установлено, что произошла утечка азотной кислоты. Впрочем в ГСЧС заверили, что утечка угрозы людям не несет, а в сети появились кадры взорвавшейся трубы.