Никто не помог: после потопа в Одессе нашли целое кладбище домашней птицы (фото, видео)

После "нашумевшего" потопа в Одессе жителям улицы Троллейбусной до сих пор не оказали помощь спасатели, в результате в одном из сараев образовалось настоящее кладбище птиц.

Об этом сообщил Tekegram-канал "7 канал Одесса".

История началась с того, что жителям улиц Таирова и Троллейбусной спасатели не сразу оказали помощь и не откачали воду. На ролике заметно, что люди ходят по пояс в воде, безопасно передвигаться в таких условиях сможет далеко не каждый.

Когда помощь всё же прибыла, одесситы заметили неприятный запах, от которого буквально задыхалась вся улица. Источником вони оказался сарай на Троллейбусной, 24, там содержал курятник местный любитель птицы. Помощь прибыла слишком поздно — все курицы погибли еще в ночь потопа, а из-за воды не было даже возможности выловить тела.

Местные жители утверждают, что просят чиновников установить ливневые стоки уже 5 лет, но их просьбы игнорируют.

Ранее "Телеграф" сообщил о последствиях потопа в Одессе.