Скачать
Понедельник, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Илон Маск и НАСА отправят миссию к спутнику Юпитера: Для чего это нужно?
Илон Маск и НАСА отправят миссию к спутнику Юпитера: Для чего это нужно?
Репин, Пикассо и Малевич в обычном селе на Харьковщине: как Пархомовский музей разрушает стереотипы
Репин, Пикассо и Малевич в обычном селе на Харьковщине: как Пархомовский музей разрушает стереотипы
Итоги дня 26 июля: артудар по ВСУ на Донбассе, состояние Кравчука, смерть полицейского в Одессе
Итоги дня 26 июля: артудар по ВСУ на Донбассе, состояние Кравчука, смерть полицейского в Одессе
Зеленский провел "большую чистку" в Службе безопасности Украины
Зеленский провел "большую чистку" в Службе безопасности Украины

Ряд поездов из Киева задерживаются из-за аварии: в "УЗ" обнародовали список

Ряд поездов из Киева задерживаются из-за аварии: в "УЗ" обнародовали список
21:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Киеве из-за аварийного отключения электроэнергии задерживается ряд поездов. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". 

Отмечается, что неудобства с отправкой придется испытать пассажирам следующих рейсов: 

  • №10 Киев - Мариуполь (+57 мин)
  • №228 Киев - Бердянск (+50 мин)
  • №12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин)
  • №44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин)
  • №81 Киев - Ужгород (+32 мин)
  • №116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (+25 мин)
  • №49 Киев - Трускавец (+15 мин).

В компании извинились за возникшие неудобства и пообещали приложить все усилия, чтобы сократить отставание поездов от графика. 

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области недавно водитель грузовика пытался проскочить через железнодорожный переезд перед поездом, но не рассчитал время. 

В итоге, из-за столкновения травмы получили пять человек. Водителя грузовика и еще двух пассажирок доставили в больницу. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 364

Все по теме:

Киев, Укрзализныця.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Восстановлению не подлежит: у переболевших коронавирусом людей нашли новую особенность
02 Еще одна смерть: после расхваленной вакцины против коронавируса скончался молодой мужчина
03 "Тарас-папуас" и сын его гей: вокруг студии "Дизель шоу" разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
04 Черновецкий рассказал, как вызывал проституток второму президенту Украины (видео)
05 Языковой скандал в Харькове: продавщицу, пославшую клиентку "в п**ду", уволили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Риск быть обманутым 50 к 1: что нужно знать при аренде или покупке недвижимости
Риск быть обманутым 50 к 1: что нужно знать при аренде или покупке недвижимости
Дешевле учебы на контракте: в столичном вузе торговали дипломами (фото)
Дешевле учебы на контракте: в столичном вузе торговали дипломами (фото)
Финалистка &quot;Холостяка&quot; Юля Зайка и телеведущий Богдан Юсипчук поженились (фото, видео)
Финалистка "Холостяка" Юля Зайка и телеведущий Богдан Юсипчук поженились (фото, видео)
&quot;Тарас-папуас&quot; и сын его гей: вокруг студии &quot;Дизель шоу&quot; разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
"Тарас-папуас" и сын его гей: вокруг студии "Дизель шоу" разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь