Ряд поездов из Киева задерживаются из-за аварии: в "УЗ" обнародовали список

В Киеве из-за аварийного отключения электроэнергии задерживается ряд поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что неудобства с отправкой придется испытать пассажирам следующих рейсов:

№10 Киев - Мариуполь (+57 мин)

№228 Киев - Бердянск (+50 мин)

№12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин)

№44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин)

№81 Киев - Ужгород (+32 мин)

№116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (+25 мин)

№49 Киев - Трускавец (+15 мин).

В компании извинились за возникшие неудобства и пообещали приложить все усилия, чтобы сократить отставание поездов от графика.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области недавно водитель грузовика пытался проскочить через железнодорожный переезд перед поездом, но не рассчитал время.

В итоге, из-за столкновения травмы получили пять человек. Водителя грузовика и еще двух пассажирок доставили в больницу.