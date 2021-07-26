Ряд поездов из Киева задерживаются из-за аварии: в "УЗ" обнародовали список

В Киеве из-за аварийного отключения электроэнергии задерживается ряд поездов.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что неудобства с отправкой придется испытать пассажирам следующих рейсов:
В компании извинились за возникшие неудобства и пообещали приложить все усилия, чтобы сократить отставание поездов от графика.
Как сообщалось ранее, в Закарпатской области недавно водитель грузовика пытался проскочить через железнодорожный переезд перед поездом, но не рассчитал время.
В итоге, из-за столкновения травмы получили пять человек. Водителя грузовика и еще двух пассажирок доставили в больницу.