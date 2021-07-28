Жара продолжит атаковать украинцев, но части страны будет полегче: прогноз погоды на четверг

В четверг 29 июня на большей части территории Украины будет жарко, а на западе немного прохладнее. Кроме того, почти по всей стране пройдут дожди во второй половине дня.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на странице в Facebook.
Метеоролог говорит, что завтра в Киеве будет +30 градусов тепла и такая температура продержится в столице до конца недели. Только со вторника, 3 августа, может быть незначительное похолодание.
Также синоптик обещает дожди 29 июля во второй половине дня практически по всей Украине и вечером в Киеве.
Об этом сообщает и Укргидрометцентр.
Вот только на западной части страны вероятность того, что будут осадки, немного меньше.
Касательно температуры, почти по всей территории Украины будет +29-34 градусов, но на западе стоит ожидать +26-31.
"Жара временами надоедает, но надо согласиться, что это не + 35 + 39 градусов, которые недавно грызли, пекли и кусали", - говорит Диденко.
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