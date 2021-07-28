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Жара продолжит атаковать украинцев, но части страны будет полегче: прогноз погоды на четверг

Жара продолжит атаковать украинцев, но части страны будет полегче: прогноз погоды на четверг
23:28 Ср, 28 Июль 2021 Телеграф Иллюстративное фото

В четверг 29 июня на большей части территории Украины будет жарко, а на западе немного прохладнее. Кроме того, почти по всей стране пройдут дожди во второй половине дня.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на странице в Facebook.

Метеоролог говорит, что завтра в Киеве будет +30 градусов тепла и такая температура продержится в столице до конца недели. Только со вторника, 3 августа, может быть незначительное похолодание.

Также синоптик обещает дожди 29 июля во второй половине дня практически по всей Украине и вечером в Киеве.

Об этом сообщает и Укргидрометцентр.

Вот только на западной части страны вероятность того, что будут осадки, немного меньше.

Касательно температуры, почти по всей территории Украины будет +29-34 градусов, но на западе стоит ожидать +26-31.

"Жара временами надоедает, но надо согласиться, что это не + 35 + 39 градусов, которые недавно грызли, пекли и кусали", - говорит Диденко.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Италии выпал град размером с теннисный мяч.

Также напоминаем о том, как несколько дней назад 23 июля Южную Африку засыпало снегом.

Кроме того, Японию накрыл мощный тайфун - как это влияет на Олимпийские игры в Токио.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Наталия Диденко.
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