Неизвестные заминировали Чернобыльскую АЭС, с объекта никого не выпускают

В Чернобыльскую зону, где Укрзализныця проложила новый маршрут, анонимно сообщили о минировании АЭС. Об этом говорится в сообщении Государственного агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Так, на электронную почту предприятия анонимно сообщили, что якобы на территории промышленной площадки станции заложена взрывчатка. На предприятии объявлен режим аварийной готовности, создан оперативный штаб совместно с правоохранителями и спасателями.

Как пишет "Интерфакс-Украина", на месте работают взрывотехники и кинологи. Работа объекта приостановлена, туристов так же пришлось остановить, а все КПП Чернобыльской зоны на въезд перекрыты.

По словам члена общественного совета при Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения Ярослава Емельяненко, вероятно ЧАЭС "заминировали" так называемые сталкеры. Как пояснил он на свой странице в Facebook, минирование происходит не первый раз, злоумышленники делают это ради развлечения. Емельяненко связывает ЧП с последними изменениями законодательства: ужесточено наказание за нелегальное проникновение в зону отчуждения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что переполох из-за "минирования" КГГА и ряда торговых центров произошел в Киеве. Неизвестные потребовали полбиткоина.

Стоит добавить, что в марте в Украине усилили наказание за лжеминирование.