В Карпатах молния ударила сразу в трёх туристов: в каком они состоянии (фото)

Отдых для трех путешественников в Карпатах, где ранее в спортивном лагере массово отравились дети, едва не обернулся трагедией из-за поражения молнией. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что от удара молнии пострадали трое туристов. ЧП произошло около 13:00 неподалеку горы Круглая Боржавского хребта. Группа из восьми человек следовала туристическим маршрутом, когда их застала молния.

Были начаты поисково-спасательные работы с привлечением спецтехники. И спустя три часа спасателям удалось обнаружить пострадавших. Им оказана первая доврачебная помощь. Затем травмированных доставят в поселок Межгорье, а там уже ими займутся медики.

В ГСЧС отметили, что спасательные работы в Карпатах продолжаются.

Ранее "Телеграф" опубликовал небольшую памятку о том, как себя стоит вести, чтобы избежать поражения молнией дома, на улице, в лесу или поле. Несколько правил помогут спасти вашу жизнь.

Кроме того, рекомендации по защите от молнии и правила поведения во время грозы ранее дал известный доктор Евгений Комаровский.