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Авиакатастрофа на Прикарпатье: жители Коломыи спорят, можно ли присвоить Игорю Табанюку звание "Почетный гражданин"

Авиакатастрофа на Прикарпатье: жители Коломыи спорят, можно ли присвоить Игорю Табанюку звание "Почетный гражданин"
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф

Тело бывшего военного летчика, а затем предпринимателя, инструктора и совладельца аэродрома малой авиации в Коломые, руководителя Прикарпатской детско-юношеской спортивной ассоциации малой авиации Игоря Табанюка, погибшего 28 июля в авиакатастрофе в Шепаровцах, еще не предали земле (похороны намечены на последний июльский день), а вокруг его имени, деятельности и заслуг в этом симпатичном старинном городке уже разгорелись жаркие споры.

Игорь Табанюк был неординарным человеком. По словам тех, кто его знал, он сам не умел сидеть без дела, и других заряжал своей энергией. Многих земляков - и не только, познакомил с небом, которое на расстоянии вытянутой руки, тех, кто хотел, научил летать, активно боролся за развитие малой авиации в Украине. А еще вынужден был бороться с теми, кто позарился на его привлекательный бизнес.

И вот, после трагедии, когда легкомоторный самолет, которым он управлял, проводя аэроэкскурсию для трех иностранных граждан, потерял управление и упал на частный дом, у части городских активистов возникло предложение отдать ему дань памяти, присвоив звание почетного гражданина Коломыи. Также предлагается назвать именем Таранюка аэродром, в который тот вкладывал и семейные средства, и всю свою душу.

Однако эти идеи нашли поддержку далеко не у всех горожан. В местных пабликах начались ожесточенные споры, можно ли после случившегося удостаивать авиатора почетного звания, и каков он, на самом деле, его вклад в город.

"Если за то, что оставил людей без крыши над головой, дают теперь героя, то это абсурд. Ни в каком государстве такого нет".

"Так, архитектура города, музеи, летописи - это все фигня, вот аэродром частный, который нарушает все законы по отношению к жителям города, - основная гордость. - Это тупо, ужасно, за границей никто бы не терпел эти его летания над головами, а для вас это престиж города. Опомнитесь, надо ценить наследие, историю, то, что ценят в мире люди, а не вертолет, и кальян-бар".

"Вот сделайте и вы что-то полезное, то и вам дадут, может, даже не посмертно".

"Не очень и развивал. Все, что делал - это для своего удовольствия. За полеты получал средства, за прыжки с парашюто тоже".

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"Ага, а ангары, самолеты, документы, взлетная полоса сделались сами каким-то чудом. Уже не говоря об имидже города и его рекламе".

"Здесь недавно обсуждали, что можно показать иностранному гостю в Коломые, так я вам скажу, что даже ничего! Обычная провинция. И если исчезнет аэродром, то оно останется захолустьем никому неинтересным".

"Развивавший! Бабло греб себе, гудел над головами людей, ему до жо*ы город и люди, делал свой бизнес. Он хоть горку для сада или лавочку для города установил? Опомнитесь - герой, не смешите".

"Ну, давайте, займитесь его делом - найдите руины какого-либо предприятия, восстановите, отстройте, сделайте, чтобы людям было интересно... Понаставьте скамеек... Вперед".

"Он заслуживал это звание и при жизни. Произошло иначе".

"Табанюк - это известный человек, много сделал, прославил Коломыю во всем мире. Поэтому, я думаю, что мы обязательно примем решение, как почтить его имя ", - заверил корреспондентов "Суспільне. Карпати" городской голова Коломыи Богдан Станиславский.

30 и 31 июля в Коломые объявлены Днями траура по погибшим вследствие падения легкомоторного спортивного самолета. На всей территории общины приспущены государственные флаги на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Отменены все развлекательные мероприятия.

В пресс-службе управления расследований Национального бюро по расследованию авиационных происшествий (НБРЦА) сообщается, что следователям Прикарпатья выяснить причины крушения помогут коллеги Австрии, США и Словакии.

"Согласно требованиям к приложению 13 к Чикагской конвенции, о происшествии проинформированы уполномоченные органы по вопросам расследования США, как государства, граждане которого погибли, Словакии, как государства-разработчика воздушного судна, и Австрии, как государства разработчика-двигателя, установленного на самолете. По состоянию на 29 июля, НБРЦА получило подтверждение от NTSB о назначении уполномоченного представителя, который от имени США будет участвовать в расследовании, обязательства от бюро расследования морских и авиационных событий Словакии и уполномоченного органа по вопросам расследования безопасности полетов Австрии о содействии в расследовании на запрос НБРЦА ", - сказано в сообщении.

Для установления обстоятельств возникновения катастрофы Нацбюро сотрудничает в сборе информации с Национальной полицией, представители которой находятся на месте происшествия, Госавиаслужбой, предприятием Украэрорух, Украинским Гидрометеоцентром и другими организациями, могут владеть информацией о полете.

В настоящее время в полиции рассматривают две версии причин трагедии - нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Украина, Коломыя, Игорь Табанюк, авиакатастрофа на Прикарпатье.
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