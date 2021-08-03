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Петля была закреплена слишком высоко: в полиции сообщили о находках на месте смерти Виталия Шишова

Петля была закреплена слишком высоко: в полиции сообщили о находках на месте смерти Виталия Шишова
16:03 Сегодня Телеграф

В парке Киева, где нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, полиция провела осмотр и обнаружила несколько интересных моментов. В частности, был найден неизвестный след на пне, также вопросы вызывает высота прикрепленной петли.

Об этом на брифинге во вторник, 3 августа, рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. 

По его словам, на месте трагедии нашли телефон погибшего оппозиционера, а рядом на пне остался чей-то след. 

"Изучаем, чей это след- Виталия или ещё кого-то... Высота от петли до земли 3 метра 8 см, высота первого пня 60 см, второго, который находился рядом -50 см, рядом такой же есть пенёк. Рост Виталия 1 м 85 см", - рассказал Клименко.

Из этих слов следует, что даже если Шишов поставил пень на пень и таким образом попытался просунуть голову в петлю, то ему не хватило бы для этого действия 9 сантиметров роста.

В полиции также отметили тот факт, что веревка с петлей была сложена в 4 слоя. 

Тем не менее, правоохранители рассматривают две версии случившегося - самоубийство и имитация самоубийства, а более детально об этом сообщат после проведения всех необходимых процедур - опроса свидетелей, просмотра камер, проведения ряда экспертиз и т.д.

Клименко также опроверг информацию о том, что нос у Виталия Шишова был сломан. По его словам, на носу погибшего была счесана кожа, что характерно для разового падения.

Напомним, что Виталий Шишов вышел на пробежку и пропал в понедельник, 2 августа. Его коллеги рассказали, что после исчезновения он сделал несколько "глухих" вызовов знакомым, а затем перестал отвечать на звонки. Во вторник утром его нашли повешенным в киевском парке

Ранее "Телеграф" сообщал, что Святошинский парк Киева оцепили правоохранители - эксклюзивный фоторепортаж с места гибели белорусского оппозиционера.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Киев, Национальная полиция, Беларусская оппозиция, Виталий Шишов.
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