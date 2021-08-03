Танцующий учитель с Полтавщины Василий Маслей: "Мы помогаем детям не быть застенчивыми и открываться"

Популярными в сети становятся не только юные блоггеры или странные пранкеры, но и обычные сельские учителя. Ролик с танцем педагогов на выпускном вечере в селе Маячка Полтавской области стал вирусным, а сельский учитель Василий Маслей - звездой в соцсетях. "Телеграф" пообщался с Василием Васильевичем и узнал, как он стал учителем и почему с таким запалом танцует на выпускных.

Видео, которое было опубликовано на странице Нехворощанской территориальной общины в Facebook, за месяц собрало более 1,1 миллиона просмотров, еще 1,7 тысячи комментариев и более 6,2 тысячи репостов. Сейчас танец под хит Galibri & Mavik "Федерико Феллини" начинает расходиться и в YouTube, собирая сотни тысяч просмотров.

Как рассказал 31-летний учитель истории и правоведения Маячковского учебного заведения среднего образования I-III ступеней имени академиков Левицких Василий Маслей, такого фурора никто не ожидал. По словам педагога, танцевать учителя на выпускных стали еще в 2017 году, образовав с тех пор определенную традицию. На популярном в сети видео танцуют только учителя. Создать танец им удалось в течение недели.

"У нас молодой состав педагогического коллектива, движется только вперед. Совместно возникла инициатива сделать вот такой сюрприз, удивить и порадовать наших выпускников, их родителей. И нам удалось!" - рассказывает Маслей.

Где-то в течение недели учителя вели дискуссии и подбирали движения. Песню, по словам педагога, выбрали, ориентируясь на вкусы молодежи. Но критику, отмечает Маслей, воспринимают с благодарностью.

"Об ажиотаже, который мы сейчас получили, в то время даже не задумывались. Никто не ожидал столько просмотров, - говорит учитель. - Мы помогаем своими танцами детям не быть застенчивыми, открываться и быть сильными в обыденности жизни".

Отметим, что Василий Васильевич с этого учебного года возглавит школу, потому что в июле выиграл конкурс на должность директора. К этому карьерному достижению пришел постепенно, мечтая стать учителям с детства.

"Случилось так, что я сразу сказал: "Хочу быть учителем ". У нас был показательный учитель начальных классов, кстати, своего рода мой тезка - Василий Ильич. Он мне настолько понравился, что еще тогда я выбрал себе профессию", - рассказал педагог.

В школьные и студенческие годы Маслей активно участвовал в художественной самодеятельности, пел в хоре. Параллельно с обучением начал делать первые шаги в учительстве. Впоследствии стал преподавать в школе, которую когда-то закончил с отличием.

"Учитель всегда должен быть учителем. Обязательно должна быть субординация. Можно быть одновременно и другом, но держать марку. Учитель должен иметь разные подходы в работе, понимать молодежь, быть компетентным, интеллектуальным, сведущим и современным", - считает Маслей.

Кроме того, Василий Васильевич занимается общественной работой. В свое время был депутатом сельского и районного советов, ныне - депутат в своей общине. Призывает несмотря на все сохранять оптимизм и занимать активную жизненную позицию.

На посту главы заведения планирует продолжить совершенствовать школу. Отмечает, что в этом помогают проекты, например, в рамках бюджета участия. Благодаря одному из таких в селе обустраивают спортивную площадку.