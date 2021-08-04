"Постановка?" Украинцы выдвинули свою версию ЧП с террористом в Раде

В Киеве мужчина вошел в здание Кабинета Министров Украины с боевой гранатой и захватил заложников. Правоохранителям удалось его задержать после переговоров.

Его удалось идентифицировать. По предварительной информации - это награжденный ветеран АТО Владимир Прохнич, который был ранен и получил контузию.

В социальной сети Телеграм выдвинули версию, что чрезвычайное происшествие якобы было постановкой. На момент публикации голоса разделились так: "за" постановку было 64%, "против" - 36%.

Чрезвычайное событие произошло 4 августа около 10 утра. Видео захвата заложников в Фейсбуке разместил очевидец. Правоохранителям удалось обезвредить захватчика мирным путем. Мужчине грозит уголовное обвинение.

Прокуратура Киева уже квалифицировала обвинение по 4 статьям, среди которых захват правительственных зданий. Также сообщают в ведомстве - опасность была вполне реальной - граната, которой угрожал мужчина, боевая.