Известно, как могут наказать АТО-шника, захватившего с гранатой заложников в Кабмине

43-летнему Владимиру Прохничу, который 4 августа захватил помещение Кабмина с заложниками, обещая активировать боевую гранату, сообщили о подозрении.

По информации прокуратуры Киева, в отношении Прохнича открыты уголовные производства по статьям "Захват государственных зданий", "Незаконное лишение свободы" и "Незаконное обращение с оружием". Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, - до семи лет тюрьмы.

На момент выхода новости Владимиру Прохничу еще не избрали меру пресечения в суде - этот вопрос решится в скором времени.

Напомним, 4 августа в Киеве мужчина вошел в здание Кабинета Министров Украины с боевой гранатой и захватил заложников. К счастью, переговорщикам и другу Прохнича удалось уговорить мужчину не взрывать гранату и сдаться.

Позже в батальоне "Айдар", где ранее служил награжденный ветеран АТО Владимир Прохнич, рассказали, что могло спровоцировать мужчину захватить заложников с боевой гранатой. Как сообщает экс-сослуживица Прохнича Адриана Сусак, после ранения на Донбассе у бывшего военного диагностировали серьезные проблемы со здоровьем.