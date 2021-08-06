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Всплыли новости об одесском стрелке, убившем человека на улице средь бела дня

Всплыли новости об одесском стрелке, убившем человека на улице средь бела дня
08:01 Сегодня Телеграф Національна поліція

По предварительной информации в Киеве задержали мужчину, который третьего августа в Одессе застрелил бизнесмена Лачина Мамедова. 

Об этом сообщает местный Телеграм канал "Ху**ая Одесса". 

Согласно имеющимся данным, злоумышленника выдал звонок в Азербайджан. Он планировал бежать из Украины в Польшу. 

В СМИ и соцсетях называют две основные версии событий.

Согласно первой Мамедов якобы задолжал деньги предпринимателю с рынка "7 км", и ему дали 25 дней на возврат долга (по количеству лет возраста). 

Вторая версия - Мамедов был пострадавшим в деле о вымогательстве. Подозреваемыми были члены группировки Садика Мерзоева. Сам он находится в тюрьме. Мамедова могли "убрать" поскольку он не имел большого криминального опыта (несколько нетяжких преступлений) и заявил на них. 

Одеса автомат

Одесса пистолет

(Фото: Национальная полиция)

Стрельба произошла в Одессе на улице Малиновского, 53 третьего августа. Лачин Мамедов, жертва убийства, официально не работал. Он был гражданином Азербайджана.  Жена сообщала, что по словам мужчины - ему угрожали.

Подозреваемый - гражданин Грузии Эльмураз Мамедов (однофамилец) 1993 года рождения. Он прибыл из Варшавы. Машину, на которой он скрылся с места преступления обнаружили, там нашли вещественные доказательства. Среди них - переделанный пистолет-пулемет, магазины, патроны, гильзы, фрагменты пуль.

Полиция подозревает умышленное убийство. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове задержали членов "Нацкорпуса" за рэкет. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Одесса, Убийство, Иностранец, Национальная полиция.
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