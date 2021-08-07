Не только град: на Одесчине второй день пытаются справиться с потопом (фото)

Одесская область страдает от непогоды, местами мощный град засыпал дороги так, что очевидцам казалось, будто посреди августа выпал снег. Вместе с тем, досталось и другим местам.

В частности в результате кратковременного ливня оказалось затопленным село Благодатное в Плахтеевской ОТГ, о чем сообщили в ГСЧС.

Согласно данным спасателей, всего дождь затопил около 30 домохозяйств на площади около 20 гектаров.

Отмечается, что местами вода поднялась на полметра из-за чего местные власти попытались решить ситуацию прорывом траншеи бульдозером, впрочем когда и это не помогло на помощь пришли спасатели с помпами.

Кроме того досталось и Раздельнянскому и Подольскому районам, там подтопило 10 домохозяйств.

Напомни, что непогода затронула не только Одесскую область. Градом закидало и подъезды к курортному селу Коблево на Николаевщине, а также район Северная Салтовка в Харькове.