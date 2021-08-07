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Не только град: на Одесчине второй день пытаются справиться с потопом (фото)

Не только град: на Одесчине второй день пытаются справиться с потопом (фото)
Обновлено 14:45 Сегодня Телеграф

Одесская область страдает от непогоды, местами мощный град засыпал дороги так, что очевидцам казалось, будто посреди августа выпал снег. Вместе с тем, досталось и другим местам.

В частности в результате кратковременного ливня оказалось затопленным село Благодатное в Плахтеевской ОТГ, о чем сообщили в ГСЧС

Согласно данным спасателей, всего дождь затопил около 30 домохозяйств на площади около 20 гектаров. 

Отмечается, что местами вода поднялась на полметра из-за чего местные власти попытались решить ситуацию прорывом траншеи бульдозером, впрочем когда и это не помогло на помощь пришли спасатели с помпами. 

Потоп в Одесской области

Потоп в Одесской области

Потоп в Одесской области

Кроме того досталось и Раздельнянскому и Подольскому районам, там подтопило 10 домохозяйств. 

Напомни, что непогода затронула не только Одесскую область. Градом закидало и подъезды к курортному селу Коблево на Николаевщине, а также район Северная Салтовка в Харькове.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Непогода, Дожди, Одесская область.
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