Без вакцины вход запрещён: детали нововведения для жителей одной из одесских ОТГ

В Балтской объединенной территориальной громаде Одесской области чиновники местного городского совета перестали пускать в административные помещения невакцинированных граждан, и отказываются выдавать какие-либо справки.

Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает "Думская".

По словам местных жителей, без справки от семейного врача о прививке или о том, что предъявитель уже не успел перенести болезнь, невозможно получить ни одной услуги.

Непривитых жителей ОТГ просто перестали пускать в административные помещения мэрии и старостинских округов. Люди рассказывают, что началось это еще 1 августа.

В СМИ пишут, что запрет на посещение административных помещений и выдачу справок, а также других документов, непривитым гражданам незаконен. Очевидно, что чиновники Балтской ОТГ сильно превысили свои полномочия.

Дело в том, что комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при советах разных уровней — это совещательные органы и их протокольные решения не являются нормативно-правовыми актами, а значит, не могут применяться для регулирования конституционных прав граждан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одесской области устроили соревнования по темпам вакцинации для объединенных территориальных общин.

Напоминаем, что вакцина Moderna, которую Украина получила 18 июля от США в рамках глобальной программы COVAX, не одобрена для применения в государстве.