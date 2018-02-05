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Прогноз погоды в Украине на 6 февраля: днем снег, а ночью ударят морозы

В Украине ударят сильные морозы
14:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В ближайшие сутки, 6 февраля, погоду в Украине будет определять холодная и влажная воздушная масса

В течение ближайших двух ночей в Украине будет до 10-18 градусов мороза. Днем в большинстве регионов, кроме востока, также сохранится минусовая температура, сообщает Укргидрометцентр

В ночь на вторник на Правобережье, днем во всей Украине, кроме Приазовья и большинства западных областей, ожидается небольшой снег. На дорогах северной половины местами гололедица.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью -6...-8 градуса, днем 0...-2. В горах Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Гидрометцентр Украины предупреждает о лавинах, паводке и ветре

Холодней всего будет в западной части Украины, температура ночью -14...-16, днем -4...-6, местами снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с. 

На севере Украины ясно, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем -3...-5.

В центре Украины небольшой снег, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -2...-4 .

На востоке Украины без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10 градусов, днем -1...+1.

Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдет снег

На юге Украины дождь с мокрым снегом, ветер южный, 5-19 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +3...+5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +4...+6 градусов.

Киев. Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Температура ночью около 10 градусов мороза, днем 2-4 градуса мороза.

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Новости Украины, Морозы, Погода на 6 февраля, Прогноз погоды, Прогноз погоды в Украине на 6 февраля, Синоптики, Снег.
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