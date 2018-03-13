Миссия ОБСЕ на Закарпатье: Украина не боится никаких мониторингов

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко убежден, что никаких оснований для введения какого-то особого режима для Украины, в частности по языковому вопросу, нет.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов. Но, честно говоря, никаких оснований для введения какого-то особого режима для Украины, в частности в языковом вопросе, я лично не вижу. Нет никаких угроз языкам национальных меньших ни со стороны украинского законодательства, ни со стороны центральной власти, ни местных органов власти. Нет никаких оснований говорить о том, что идет какое-то сужение функционирования языков национальных меньшинств то ли в контексте закрытия школ, то ли детских садов. Напротив, мы можем поинтересоваться: сколько в той же, скажем, Венгрии украинских школ? Думаю, что таких примеров будет очень мало", - заявил Розенко.

По словам вице-премьер-министра, антиукраинские заявления некоторых соседних стран, в частности Венгрии, связаны с их внутриполитической борьбой, а также с гибридной войной России.

"Мы прекрасно понимаем, что является причиной антиукраинской истерии в некоторых странах мира - это и внутренняя политическая борьба в этих странах, и гибридная война, которую Россия ведет против Украины по всем направлениям, в том числе и на языковом, в том числе и через другие страны", - сказал он, добавив, что в формирование негативного отношения европейцев к Украине Россия вкладывает огромные средства.