ГПУ: В Украине растет организованная преступность

Всего за год в Украине показатели организованной преступности выросли в 1,6 раза. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины. Так, за 6 месяцев 2017 года в суд было направлено 152 уголовных производства, преступления в которых были совершены в составе организованных групп и преступных организаций. За аналогичный период 2016 года в суд было направлено 96 соответствующих уголовных производств. Также сообщается, что за год (6 месяцев 2017 - 6 месяцев 2016 годов) количество лиц, которым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованных групп и преступных организаций, выросло с 267 до 532 человек. А количество лиц, которым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, выросло с 93 до 137.

3 февраля Национальная полиция Украина анонсировала создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью - Управление стратегических разработок и анализа (УСРА). Предварительно, оно должно взять на себя функции, которые ранее реализовывало ГУБОП, расформированное в 2015 году.

"Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года. А его основными задачами будет работа по борьбе с организованной преступностью", - отметили в ведомстве со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина. Сейчас, начиная с марта 2017 года, именно он отвечает за борьбу с организованной преступностью в Украине.

Согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина вошла в список стран с чрезвычайно высоким влиянием организованной преступности на бизнес. Украина заняла 113-е место среди 137 государств наряду со странами Латинской Америки и Африки.