Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Зима - весной": в Украину идут метели и морозы до -16 "Зима - весной": в Украину идут метели и морозы до -16
Новости: Британия высылает дипломатов РФ и отменяет приглашение Лаврову Британия высылает дипломатов РФ и отменяет приглашение Лаврову
Новости: Официально. Украинским спортсменам запретили участвовать в спортивных соревнованиях в России Украинским спортсменам запретили выступать в России
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 17-18 марта Афиша интересных событий в Украине на 17-18 марта
X

ГПУ: В Украине растет организованная преступность

Организованная преступность
15:30 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Украина вошла в список стран с чрезвычайно высоким влиянием организованной преступности на бизнес, заняв 113-е место из 137.

Всего за год в Украине показатели организованной преступности выросли в 1,6 раза. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины. Так, за 6 месяцев 2017 года в суд было направлено 152 уголовных производства, преступления в которых были совершены в составе организованных групп и преступных организаций. За аналогичный период 2016 года в суд было направлено 96 соответствующих уголовных производств. Также сообщается, что за год (6 месяцев 2017 - 6 месяцев 2016 годов) количество лиц, которым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованных групп и преступных организаций, выросло с 267 до 532 человек. А количество лиц, которым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, выросло с 93 до 137.

Более трехсот членов ОПГ были задержаны за прошлый год

3 февраля Национальная полиция Украина анонсировала создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью -  Управление стратегических разработок и анализа (УСРА). Предварительно, оно должно взять на себя функции, которые ранее реализовывало ГУБОП, расформированное в 2015 году.

Нацполиция начинает отбор в новое подразделение
Нацполиция начинает отбор в новое подразделениеЧитать полностью

"Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года. А его основными задачами будет работа по борьбе с организованной преступностью", - отметили в ведомстве со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина. Сейчас, начиная с марта 2017 года, именно он отвечает за борьбу с организованной преступностью в Украине.

Согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина вошла в список стран с чрезвычайно высоким влиянием организованной преступности на бизнес. Украина заняла 113-е место среди 137 государств наряду со странами Латинской Америки и Африки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, USRA, ГПУ, ГУБОП, Преступность, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

День украинского добровольца: Порошенко обратился к патриотам Минздрав отменил талоны на прием к врачу и другую "морально устаревшую" документацию Нацбанк Польши прогнозирует количество трудовых мигрантов из Украины

Последние новости

Футболист "Динамо" вызван в сборную Словении На матче "Динамо" - "Лацио" в Киеве ожидается аншлаг Суд готов допросить Януковича по видео
Сегодня читают
01 В МИД Украины поприветствовали решение Сейма Польши
02 Обнаруженный "двойник" Земли заинтересовал астрономов
03 Паралимпиада-2018: медальный зачет 14 марта
04 Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
05 "Рома" - "Шахтер": LIVE (2 тайм)
Новости сегодня
15:50 Необычные снимки уникальных мест захоронения (Фото)
15:49 Правительство увеличило выплаты на реабилитацию детей с инвалидностью
15:42 В Киеве началась подготовка к весеннему призыву
15:40 Прогноз погоды на 15 марта в Украине: дождь, мокрый снег и гололед
15:38 Врачи подсказали, как укрепить иммунитет весной
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Меркель переизбрали на должность канцлера Меркель переизбрали на должность канцлера
Новости: В Минюсте отчитались о работе закона об уплате алиментов В Минюсте отчитались о работе закона об уплате алиментов
Новости: Google выпустил новый дудл в честь Дня числа Пи Google выпустил новый дудл в честь Дня числа Пи
Новости: Названа причина смерти Стивена Хокинга Названа причина смерти Стивена Хокинга
Добавить комментарий
0