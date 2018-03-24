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Сотрудники СБУ получили награды и звания по случаю 26-й годовщины создания
18:38 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук
Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Службы безопасности Украины наградил 22 сотрудника орденами и медалями.
Президент Украины отметил работников СБУ государственными наградами и почетными званиями по случаю Дня Службы безопасности Украины. Соответствующий указ размещен на странице официального интернет-представительства Президента.
Глава государства наградил 22 сотрудников СБУ орденами Богдана Хмельницкого разных степеней, орденом Даниила Галицкого и медалями "Захиснику Вітчизни".
Президент поблагодарил СБУ за две образцовые спецоперации
Также профессору кафедры Учебно-научного института Национальной академии СБУ Юрию Дмитренко присвоено звание "Заслуженного работника образования Украины".
Кроме того, Порошенко присвоил звание "Почетного юриста Украины" генерал-майору Алексею Петрову и полковнику юстиции Игорю Яновскому.
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