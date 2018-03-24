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Сотрудники СБУ получили награды и звания по случаю 26-й годовщины создания

Украинский военный
18:38 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Службы безопасности Украины наградил 22 сотрудника орденами и медалями.

Президент Украины отметил работников СБУ государственными наградами и почетными званиями по случаю Дня Службы безопасности Украины. Соответствующий указ размещен на странице официального интернет-представительства Президента.

Глава государства наградил 22 сотрудников СБУ орденами Богдана Хмельницкого разных степеней, орденом Даниила Галицкого и медалями "Захиснику Вітчизни".

Президент поблагодарил СБУ за две образцовые спецоперации

Также профессору кафедры Учебно-научного института Национальной академии СБУ Юрию Дмитренко присвоено звание "Заслуженного работника образования Украины".

Кроме того, Порошенко присвоил звание "Почетного юриста Украины" генерал-майору Алексею Петрову и полковнику юстиции Игорю Яновскому.

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Новости Украины, День СБУ, Медали, Награды, Ордена, Петр Порошенко, Присуждение, Сотрудники СБУ.
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