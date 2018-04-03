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Пенсионная реформа позволяет не повышать пенсионный возраст

Пенсионеры
14:05 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Правительство не планирует повышать пенсионный возраст для украинцев минимум 10 лет.

Проведенная в Украине пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев, по крайней мере, еще на десять лет, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на главу министерства Андрея Реву.

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - добавил министр.

Как напомнила пресс-служба, Международный валютный фонд настаивал на повышении в Украине пенсионного возраста. При этом, украинское правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике, отметила пресс-служба.

"Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега работает 15 лет. Почему мы должны с ним вместе идти на пенсию в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже", - отметил Рева.

Министр добавил, что убедить МВФ в правильности такого подхода было несложно, ведь общение происходило языком цифр и расчетов.

Как сообщалось, закон об общем пенсионном обеспечении в Украине был принят 3 октября 2017 года и 11 октября 2017 года он вступил в силу. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины рассчитывается по новой формуле и зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни.

В начале марта этого года Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях внедрить законодательные изменения для того, чтобы при начислении пенсии роль стажа была весомее, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.

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Новости Украины, Минсоцполитики, Пенсионный возраст, Пенсия, Повышение пенсионного возраста, Украина.
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