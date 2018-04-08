Канадская диаспора поздравила Украину с Пасхой

Украинская община Канады обещает и впредь способствовать укреплению отношений между Украиной и Канадой. Об этом говорится в поздравлении президента Конгресса украинцев Канады Павла Грода и вице-президента Александры Хычий по случаю православной Пасхи.

"Благодаря вашей щедрой поддержке, мы и в дальнейшем будем способствовать построению крепкой украинско-канадской общины и помогать гражданам Украины строить их лучшее будущее", - сказал П. Грод.

В свою очередь, Александра Хычий отметила, что усилия Конгресса направлены прежде всего на "поддержку отважных женщин и мужчин, которые уже не первый год защищают Украину от военной агрессии России". "Как единый голос объединенной украинско-канадской общины, мы работаем над тем, чтобы правительство Канады и депутаты были хорошо информированы о необходимости усиления оборонных и безопасностных отношений между Канадой и Украиной", - поддержал ее мнение П. Грод. В то же время, А. Хычий напомнила и о других важных проектах, которые воплощаются украинской общиной Канады. "В этом году мы успешно реализовали ряд проектов, среди которых программа парламентской стажировки, активная просветительская работа относительно Голодомора и укрепления канадско-украинских отношений", - подытожила она.

Как известно, более 1,3 млн граждан Канады имеют украинское происхождение, что составляет около 4% от общего населения страны. Конгресс украинцев Канады – зонтичная организация, которая объединяет под своей крышей все украинские общественные организации Канады. Основана в 1940 году в Виннипеге, сейчас она состоит из шести провинциальных советов и 34 отделов в городах всей Канады.