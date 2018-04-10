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В билетные терминалы Вроцлава добавили украинский язык

Вроцлав
12:12 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В общественном транспорте Вроцлава ввели обслуживание на украинском языке.

В терминалах для покупки проездных билетов и компостерах общественного транспорта Вроцлава ввели автоматическое обслуживание на украинском языке.

Об этом сообщает Prostir.pl.

Таким образом городское предприятие транспорта "Wrocław" решило поддержать украинцев, которые живут, работают и учатся в столице Нижней Силезии.

Сейчас во Вроцлаве установлено 154 новых стационарных билетных терминалов. Кроме этого, в городском транспорте почти 3 тысячи компостеров с функцией приобретение проездного билета в трамваях и автобусах. До сих пор у них были три языковые версии: польская, английская и немецкая.

Новый язык в билетных терминалах ввела компания Mennica Polska, которая отвечает за продажу билетов во Вроцлаве. По разным подсчетам, во Вроцлаве до 10% населения города могут составлять граждане Украины.

Ранее украинский язык в билетные терминалы транспорта было введено также в Познани.

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Новости Украины, Вроцлав, Общественный транспорт Польши, Польша, Украина, Украинский язык в Польше.
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