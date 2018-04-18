Министерство спорта уточнило положение о запрете выступлений спортсменов в РФ

Министр молодежи и спорта предупредил, что теперь федерации будут нести всю ответственность за участие украинцев в соревнованиях в России.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал информацию о запрете финансирования украинских спортсменов на турнирах в РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В интернете распространяется недостоверная информация о якобы отмене указа министерства молодежи и спорта о запрете участия национальных сборных команд Украины в соревнованиях на территории России.

Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому мы юридически уточнили этот момент в указе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории стран агрессора.

Сути решения это не меняет. Деньги украинских налогоплательщиков не будут потрачены на такие поездки. Никаких выплат государственных премиальных за участие в таких соревнованиях начислено не будет.

Министерство неизменное в своей позиции - мы категорически против участия сборных команд в соревнованиях в России. Всю моральную ответственность за самовольное участие в этих соревнованиях, безопасность и все остальные последствия несут соответствующие федерации и персонально те атлеты, которые рискнут поехать в страну агрессора. Они об этом предупреждены», - написал Жданов.

Напомним, Ассоциация спортивной борьбы Украины приняла решение отправить украинских борцов на чемпионат Европы, который пройдет в Каспийске (Россия).

Ассоциация спортивной борьбы Украины аргументирует свое решение тем, что Министерство молодежи и спорта Украины издало новый приказ, регламентирующий участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России.

В новом документе от 11 апреля говорится о запрете финансирования сборов и участия сборных команд в соревнованиях на территории России. Федерациям не запрещено, а лишь рекомендовано воздержаться от участия в соревнованиях на территории России.