Украинцев становится меньше: население сократилось на 40 тысяч человек

Население Украины за январь-февраль сократилось на 40,1 тыс. человек. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что численность населения страны по состоянию на 1 марта составляла 42 млн 346,3 тысяч человек.

По данным Госстата, смертность в Украине значительно превышает рождаемость: на 100 умерших - 56 рожденных.

Напомним, за январь 2018 года численность населения Украины сократилась на 21 500 человек и на 1 февраля составила 42 364 900 человек.

Как сообщалось, правительство создало межведомственную комиссию для наработки предложений по срокам и вариантам проведения пробной переписи населения в 2020 году.