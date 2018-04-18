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Украинцев становится меньше: население сократилось на 40 тысяч человек
20:54 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Население Украины за два месяца сократилось на 40 тысяч человек.
Население Украины за январь-февраль сократилось на 40,1 тыс. человек. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает Государственная служба статистики.
Отмечается, что численность населения страны по состоянию на 1 марта составляла 42 млн 346,3 тысяч человек.
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По данным Госстата, смертность в Украине значительно превышает рождаемость: на 100 умерших - 56 рожденных.
Напомним, за январь 2018 года численность населения Украины сократилась на 21 500 человек и на 1 февраля составила 42 364 900 человек.
Как сообщалось, правительство создало межведомственную комиссию для наработки предложений по срокам и вариантам проведения пробной переписи населения в 2020 году.
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