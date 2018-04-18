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Украинцев становится меньше: население сократилось на 40 тысяч человек

Украинцы
20:54 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Население Украины за два месяца сократилось на 40 тысяч человек.

Население Украины за январь-февраль сократилось на 40,1 тыс. человек. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что численность населения страны по состоянию на 1 марта составляла 42 млн 346,3 тысяч человек.

В Кабмине рассказали, что порождает бедность в Украине

По данным Госстата, смертность в Украине значительно превышает рождаемость: на 100 умерших - 56 рожденных.

Напомним, за январь 2018 года численность населения Украины сократилась на 21 500 человек и на 1 февраля составила 42 364 900 человек.

Как сообщалось, правительство создало межведомственную комиссию для наработки предложений по срокам и вариантам проведения пробной переписи населения в 2020 году.

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Новости Украины, Госстат, Население Украины, Украина, Украинцы.
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