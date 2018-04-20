Гендиректор "Запорожстали" призвал школьников строить карьеру в Украине

Генеральный директор Запорожского металлургического комбината "Запорожсталь", одного из крупнейших налогоплательщиков Украины, Ростислав Шурма считает перспективным для украинских школьников реализовывать свою карьеру в Украине.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в четверг, об этом топ-менеджер заявил в рамках национального проекта "Моя карьера в Украине", организованного центром "Развитие КСО" и "Career Hub" в партнерстве с Министерством молодежи и спорта Украины и Украинским кризисным медиа-центром, при поддержке ПАО "ПУМБ".

При этом отмечается, что в рамках проекта гендиректор "Запорожстали" ответил на вопросы и дал советы относительно планирования своей карьеры 50 ученикам 10-х классов школ Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Кировоградской областей, которые стали победителями среди авторов лучших эссе на тему "Моя будущая профессия: планирование и развитие".

"Такие проекты серьезно мотивируют тех, кто стоит перед выбором будущей профессии, побуждают людей жить и строить свою карьеру в Украине. Это очень актуально, учитывая неутешительные тенденции трудовой эмиграции, которые сегодня присущи нашей экономике. Надеюсь, что благодаря этому проекту сегодняшние школьники смогут в будущем иметь достойную работу и успешную карьеру в Украине", - сказал Р. Шурма, которого цитирует пресс-служба.

Проект "Моя будущая карьера в Украине" проводится третий год подряд, цель - показать украинским ученикам возможный путь развития карьеры и вдохновить их сознательно выбирать будущую профессию.

"Запорожсталь" – одно из крупнейших промышленных предприятий Украины. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции комбината являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.