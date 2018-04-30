Министр обороны Украины Степан Полторак поздравил пограничников с профессиональным праздником. Поздравление по случаю столетия создания ГПСУ министр опубликовал в Faceboook.

"Сердечно поздравляют вас с профессиональным праздником - Днем государственной пограничной службы Украины! Этот год для вас особенный - Государственная пограничная служба Украины отмечает юбилей со времени основания ведомства и впервые в своей истории этот профессиональный праздник будет отмечаться на сугубо украинских традициях. Пограничники одними из первых начали давать достойный отпор агрессору. Они плечом к плечу с представителями частей и подразделений Вооруженных сил Украины, других воинских и правоохранительных формирований, боролись с врагом, одерживали победы и помогали друг другу в трудные времена. Склоняю голову перед памятью погибших на боевом посту пограничников - наших боевых побратимов", - написал он.

Полторак пожелал пограничникам и дальше повышать мастерство и "уверенно достигать намеченных реформами стратегических целей".

Как сообщалось, 27 апреля 2018 года Президент подписал указ об установлении Дня пограничника в Украине 30 апреля. Ранее этот День отмечался 28 мая.