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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (23.04 - 29.04)

Смотрите фото (9)
Google тренды недели
20:08 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 23 по 29 апреля 2018 года.

Запрос "Бавария Реал" (более 200 тыс. поисков)

25 апреля "Бавария" на своем поле уступила "Реалу" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Запрос "Телеграм" (более 50 тыс. поисков)

В Кремле заявили, что блокировка мессенджера Telegram в России "будет реализовываться".

Запрос "Лига Европы" (более 50 тыс. поисков)

На прошлой неделе состоялись первые матчи 1/2 финала ЛЕ. Марсель обыграл РБ Зальцбург, а Арсенал сыграл вничью с Атлетико.

Запрос "Чернобыль" (более 35 тыс. поисков)

32 года назад, 26 апреля 1986 года, в Украине произошла масштабная техногенно-экологическая катастрофа, авария на Чернобыльской АЭС.

Запрос "Ворскла Динамо" (более 30 тыс. поисков)

Киевское Динамо минимально победило в центральном матче тура.

Ворскла - Динамо / Фото: ФК Динамо

Запрос "Кейт Миддлтон" (более 25 тыс. поисков)

Представители королевской семьи назвали официальное имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Запрос "Мстители Война бесконечности" (более 20 тыс. поисков)

В сети появился первый фрагмент из фильма "Мстители: Война бесконечности".

Запрос "Олег Треповский" (более 10 тыс. посиков)

Умер народный артист Украины, известный театральный, кино- и телеактер Олег Треповский.

Запрос "Федор Емельяненко" (более 10 тыс. поисков)

29 апреля Федор Емельяненко и Фрэнк Мир вышли в клетку в битве за право участвовать в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Запрос "Холостяк 27.04 18"

В 8 выпуске "Холостяка" 8 сезон Украины главный герой предложил девушкам почувствовать себя настоящими панночками ХVII века.

Запрос "Веном" (более 10 тыс. поисков)

Студия Sony Pictures на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер фильма "Веном".

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Новости общества Украины

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