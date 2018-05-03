Богомолец назвала количество неопознанных погибших на Донбассе

В Украине по состоянию на начало апреля 2018 года по результатам ДНК-экспертиз фрагментов тел, найденных на Донбассе, установлены личности 554 погибших бойцов АТО, неидентифицированными остаются еще 307 погибших, сообщает глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Сегодня в базе хранится более 1,4 тыс. биологических образцов родственников пропавших без вести и 2,1 тыс. биологических образцов фрагментов неопознанных тел, которые по результатам исследований принадлежат 861 лицу. Поэтому неидентифицированными остаются еще 307 погибших, чьи профили хранятся в базе", - сообщила О.Богомолец на своей странице в Фейсбук в четверг.

По ее словам, межотраслевая система ДНК-идентификации позволяет устанавливать личности погибших путем сопоставления ДНК-профилей фрагментов тел с данными родственников, которые разыскивают своих близких, пропавших без вести в зоне АТО.

Ведением базы данных ДНК-карт занимается Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Глава парламентского комитета призвала родственников пропавших без вести на Донбассе сдать анализ ДНК, обратившись в главное управление Нацполиции области, где работают соответствующие рабочие группы по приему обращений граждан о без вести пропавших в зоне АТО и организации ДНК-экспертизы.

О.Богомолец также проинформировала, что образцы своего ДНК могут сдать и лица, проживающие на временно неподконтрольных территориях, а также граждане других государств, которые разыскивают своих родственников, пропавших в зоне проведения АТО.