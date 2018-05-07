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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.04 - 6.05)

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Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 30 апреля по 6 мая 2018 года.

Запрос "1 мая" (более 500 тыс. поисков)

1 мая украинцы отмечают День международной солидарности трудящихся. Красивые поздравления с Днем труда в стихах и прозе, лучшие открытки.

Запрос "Иоганн Карл Фридрих Гаусс" (более 500 тыс. поисков)

30 апреля Google отметил дудлом 241 день рождения Иоганна Карла Фридриха Гаусса (1777 - 1855) — немецкий математик, механик, физик, астроном и геодезист. Считается одним из величайших математиков всех времен, "королем математиков". 

Запрос "Реал Бавария" (более 100 тыс. поисков)

Мадридский Реал расписал ничью на Сантьяго Бернабеу с мюнхенской Баварией (2:2) и вышел в финал Лиги чемпионов. Напомним, финал Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль состоится 26 мая в Киеве.

Запрос "Жорж Мельес" (более 100 тыс. поисков)

Гугл посвятил дудл выдающемуся французскому иллюзионисту и режиссеру Жоржу Мельесу и его произведению "Завоевание полюса" (A la conquête du pôle, 1912). Фокусник Жорж Мельес стал одним из основоположников мирового кинематографа. Он нашел способ создания кинотрюков и спецэффектов и снял первый в истории научно-фантастический фильм.

Запрос "Алла Пугачева умерла" (более 100 тыс. поисков)

Сообщение о смерти известной российской певицы Аллы Пугачевой появилось в социальной сети Twitter. На самом деле эта информация оказалась ложной.

В сети написали, что Пугачева "умерла" в Москве, а предварительной причиной "смерти" стала закупорка сердечной артерии, но "многие говорят" о передозировке наркотиков.

На самом деле сообщение о смерти Пугачевой – это обычный фейк. Через 2 часа после публикации ложного сообщения сама певица выложила в Instagram видео со своим четырехлетним сыном Гарри.

Запрос "Барселона Реал" (более 100 тыс. поисков)

"Барселона" и "Реал" провели зрелищный и богатый на события поединок, забив друг другу по два мяча (2:2).

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Новости Украины, Google, Алла Пугачева, Гугл, Поиск, Тренд, ФК Бавария, ФК Реал Мадрид.
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