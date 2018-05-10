Завершено расследование убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ

В прокуратуре Киева заявили о завершении расследования по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в марте прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и открыты материалы следствия. После ознакомления сторон с указанными материалами, а также материалами, которые могут находиться во владении стороны защиты, обвинительный акт будет направлен в суд", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам этого преступления. Их действия квалифицированы по п.п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

"Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и т.д.", - отметили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей. Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Санкцией ч. 2 ст. 115 УК Украины, которая инкриминируется подозреваемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.