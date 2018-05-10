Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 10.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко сообщил, где может пройти встреча "нормандской четверки"
Порошенко сообщил, где может пройти встреча "нормандской четверки"
Новости: Активы "Нафтогаза" в Крыму: в НАК ожидают суда в Гааге
Активы "Нафтогаза" в Крыму: в НАК ожидают суда в Гааге
Новости: Ломаченко - Линарес: боксеры будут сражаться за особый пояс WBA
Ломаченко - Линарес: боксеры будут сражаться за особый пояс WBA
Новости: В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ
В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ
X

Завершено расследование убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ

Убийство Вороненкова
15:56 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В прокуратуре Киева заявили о завершении расследования по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова.

В прокуратуре Киева заявили о завершении расследования по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в марте прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и открыты материалы следствия. После ознакомления сторон с указанными материалами, а также материалами, которые могут находиться во владении стороны защиты, обвинительный акт будет направлен в суд", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам этого преступления. Их действия квалифицированы по п.п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

"Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и т.д.", - отметили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей. Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Санкцией ч. 2 ст. 115 УК Украины, которая инкриминируется подозреваемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Госдума РФ, Денис Вороненков, Прокуратура Киева, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

МВД: Акции в День победы прошли спокойно Как Украина отметила 9 мая (Фото) СМИ: Итальянец жестоко убил свою жену-украинку

Последние новости

Бокс. Промоутер Паркера рассчитывает на скорый реванш с Джошуа Возле дома Левочкина произошла потасовка между активистами и полицией Афиша нового фильма: Мой бриллиантовый развод
Сегодня читают
01 В Украину идет похолодание
02 Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
03 Слова Хацкевича после поражения в финале Кубка Украины
04 Супрун развенчала еще один миф
05 Грядет буря: киевлян в ближайшие часы ожидает гроза
Новости сегодня
17:29 В Киеве 9 мая неизвестные устроили запрещенный салют
17:27 "Мир Юрского периода 2" заставит зрителей понервничать
17:17 Хавбек "Ман Сити" заявил о желании продолжить карьеру в "Барселоне"
17:05 В майские праздники вырос спрос на "теплые кредиты"
17:00 Телеведущая Леся Никитюк поразила стильным образом в Каннах
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Министр обороны Украины осуществил визит в зону ООС
Полторак осуществил визит в зону ООС
Новости: В Украину идет похолодание
В Украину идет похолодание
Новости: В Венгрии избрали премьер-министра
В Венгрии избрали премьер-министра
Новости: Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм
Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм
Добавить комментарий
0