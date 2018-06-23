Пенсионный фонд возобновил выплату пенсии историку Козловскому

Пенсионный фонд (ПФ) Украины урегулировал недоразумение с выплатой пенсии историку Игорю Козловскому, который удерживался боевиками на Донбассе и был освобожден в декабре 2017 года, - с пятницы, 22 июня, возобновлена выплата пенсии с учетом предыдущего периода.

"Недоразумения, связанные с пенсионным обеспечением известного ученого-религиоведа, Героя Украины, Игоря Козловского, урегулированы. 22 июня Пенсионный фонд возобновил выплату его пенсии с учетом предыдущих периодов", - говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда Украины в пятницу.

В фонде пояснили, что сложившаяся ситуация не связана с пересечением И.Козловским государственной границы. "В дальнейшем выезд в другую страну никоим образом не повлияет на выплату пенсии", - заверили в ПФ.

Ранее в пятницу первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко призвала премьер-министра Владимира Гройсмана разобраться с ситуацией вокруг блокирования выплаты пенсии историку И.Козловскому.

И.Геращенко подняла вопрос выплат пенсий и процедуры верификации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в ходе часа вопросов к правительству с тем, чтобы усовершенствовать этот процесс.

Как известно, И.Козловский удерживался боевиками "ДНР" и был освобожден в декабре 2017 года.