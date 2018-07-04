В ночь с 6 на 7 июля 2018 года славяне будут праздновать Ивана Купала.

В ночь с 6 на 7 июля 2018 года славяне будут праздновать Ивана Купала.По преданию, в эту ночь просыпается вся лесная нечисть, - ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни.