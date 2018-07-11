РФ попыталась блокировать в Украине техногенную катастрофу

СБУ заблокировала попытку российских спецслужб осуществить кибератаку на сетевое оборудование станции, что обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия Украины.

Служба безопасности Украины заблокировала попытку российских спецслужб провести кибератаку на сетевое оборудование общества "Аульская хлоропереливная станция" в Днепропетровской области, которое является объектом критической инфраструктуры страны.

"Специалисты спецслужбы в сфере кибербезопасности установили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ. Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии. Замысел кибератаки страны-агресора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на все территории Украины. В тесном взаимодействии с администрацией общества удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу", - говорится в сообщении.

Для блокировки поражения компьютерным вирусом других составляющих информационно-телекоммуникационных систем объекта критической инфраструктуры, недопущения возможных катастрофических последствий специалисты СБУ во взаимодействии с работниками провайдера и "Аульской хлоропереливной станции" вредоносное программное обеспечение VPNFilter локализовали и обезвредили.

В мае СБУ уже фиксировала проявления подготовки российских спецслужб к проведению кибератаки на объекты государственного и частного секторов с использованием именно компьютерного вируса VPNFilter.

VPNFilter - многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций.