Патриарх Филарет: Украина в ближайшее время получит Томос

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет выразил твердую уверенность в том, что Украина в ближайшее время получит Томос об автокефалии УПЦ, о чем свидетельствуют формальные процедуры со стороны Константинополя.

Такое убеждение он высказал во вторник, выступая в Посольстве Украины в США перед представителями украинской общины.

"Сейчас мы ожидаем от Вселенского Патриарха Томос об автокефалии Украинской Православной Церкви", - отметил Филарет.

Он пояснил, что это будет означать создание единой УПЦ.

"А то, что останется от Московского патриархата, будет иметь те же права, как и все украинские церкви, однако не будет называться Украинской церковью", - отметил он. Патриарх также подчеркнул, что автокефалия будет означать объединение всего общества и всего народа.

На просьбу уточнить, сколько времени могут занять процедурные вопросы, он отметил: "Надеемся, что получим Томос уже в ближайшее время, потому что начался уже необратимый процесс. Томос будет, а когда – это уже решит Вселенский Патриарх и обстоятельства".

Он пояснил, что процедура предоставление Томоса происходит по-разному.

"Это может быть и очень быстро, а может и немного медленнее. Но это будет. Вселенский Патриарх уже направил экзархов – своих послов в Киев, которые уже встречались с церковным руководством, с президентом. Это свидетельствует о том, что сам процесс уже пошел", - отметил Филарет.

Когда Томос будет предоставлен, будет проведен Собор и объявлено о создании единой Украинской Православной Церкви, подытожил Филарет.

Объясняя цель визита в США, Патриарх отметил, что посещает Америку каждый год для встречи с прихожанами УПЦ. Кроме того, параллельно проходят его встречи с представителями Конгресса, администрации США и экспертного сообщества.

"Хотим поблагодарить США за ту поддержку, которую они оказывают Украине в борьбе с российским агрессором и сепаратистами на востоке страны. Это и есть цель моего визита. Кроме того – проинформировать, что происходит в Украине", - отметил Патриарх Филарет.