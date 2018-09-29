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Порошенко подписал закон о «едином окне» на таможне

Порошенко подписал закон о «едином окне» на таможне
13:56 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Twitter

Новости Украины: Введение норм закона обеспечит выполнение ряда международно-правовых обязательств Украины в рамках Всемирной организации торговли.

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины".

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, законом вносятся изменения в Таможенный кодекс Украины и ряд законов Украины в части упрощения нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

"Я буду способствовать как борьбе с контрабандой, так и защите сервиса субъектов хозяйствования", - прокомментировал глава государства подписание Закона.

"Это прозрачное и открытое окно для субъектов хозяйствования, открытое для бизнеса, открытое для инвестиций и точно улучшит инвестиционный климат в государстве", - подчеркнул он.

Реализация закона позволит полноценно внедрить механизм "единого окна" путем оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины, что ускорит процесс проведения экспортно-импортных операций и, соответственно, улучшит инвестиционную привлекательность и рейтинговые показатели Украины, такие как Doing Business и Индекс эффективности логистики.

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Новости Украины, Единое окно, Закон, Петр Порошенко, Таможня.
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