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Итоги дня 2 октября: Протесты в Каталонии, в Украине подорожало спиртное, Рада против возвращения РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев

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Итоги 2 октября
07:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Протесты в Каталонии переросли в столкновения с полицией, в Украине опять подорожал алкоголь, Верховная Рада протестует против возврата России в ПАСЕ, умер юморист Роман Карцев.

Празднование годовщины проведения референдума о независимости Каталонии переросло в столкновения с полицией. На улицы Барселоны 1 октября вышло около 180 000 человек. Протестующие требовали от Мадрида нового референдума о независимости, а также освобождения политических заключенных. Вечером митинги переросли в столкновения между радикалами и силовиками.

Со 2 октября в Украине повысится стоимость алкогольных напитков в результате поднятия минимальных розничных цен. Рост цен составит от 5% до 20%. Согласно постановлению правительства, минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены из расчета на 1 л чистого спирта на 19,5%, или на 52,33 гривни, до 321 гривни, розничные — на 12,4%, или на 49,24 гривни, до 447 гривень. Таким образом, 0,5 л водки подорожает до 89,4 гривень.

Украинский парламент считает политически мотивированной подготовку решения ПАСЕ об изменении процедуры Ассамблеи в части отмены возможности обжаловать полномочия национальных делегаций по сути или существенного усложнения порядка такого обжалования. Как отмечается в заявлении, цель подготовки такого решения – обеспечить беспрепятственное и безусловное возвращение в ПАСЕ делегации РФ на фоне категорического отказа этого государства выполнять законные требования Ассамблеи, связанные с нарушением Россией устава Совета Европы.

2 октября на 79-м году жизни умер известный советский актер и комик, уроженец Одессы Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац). О его кончине сообщила супруга писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья на своей странице в Facebook. В Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого уточнили, что Карцев скончался сегодня в 9 часов утра в больнице после продолжительной болезни. Дата и время похорон пока не определены.

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Новости Украины, 2 октября, Алкоголь, Верховная Рада, Итоги дня, Каталония, ПАСЕ, Роман Карцев, Россия, Украина.
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