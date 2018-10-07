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Новости: 7 октября - День учителя 2018 в Украине
7 октября - День учителя 2018 в Украине

7 октября - День учителя 2018 в Украине

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День учителя 2018
10:28 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости Украины: В 2018 году профессиональный праздник работников сферы образования отмечают 7 октября.

Когда празднуют День учителя в Украине и мире?

Профессия педагога одна из самых сложных и ответственных, но вместе с этим, и благодарных. Учитель вкладывает всю душу в учеников и является проводником в мир новых знаний. Нелегкий труд преподавателя достоин большого уважения.

Всемирный день учителя отмечают относительно недавно, если учесть, что учитель – одна из древнейших профессий в мире. Праздник был основан в 1994 году, благодаря ЮНЕСКО и Международной организации труда. Кстати, стоит отметить, что события, которые были исторической предпосылкой для создания такого праздника, как Всемирный день учителя, произошли еще в 1966 году. В Париже на Специальной межправительственной конференции был подписан документ о социальном статусе учителей.

Всемирный день учителя по решению ЮНЕСКО всегда отмечают 5 октября. Только в Украине и некоторых странах постсоветского пространства этот праздник имеет плавающую дату. В Украине День учителя традиционно отмечают в первое воскресенье октября, в 2018 году – это 7 октября.

Как празднуют День учителя?

За долгую историю сложилось множество традиций празднования Дня учителя. Обычно в этот день ученики стараются лучше поздравить своих учителей в школах, а поскольку воскресенье выходной, то поздравляют в пятницу, которая ему предшествует. Школьники выражают свою благодарность за труд, знания и заботу. В школах дети дарят учителям цветы, устраивают сценки или рисуют стенгазеты.

Хорошей традицией стало проведение Дня самоуправления. В пятницу перед праздником старшеклассники дают учителям отдохнуть и сами проводят уроки. Среди школьников выбирают директора, который следит за дисциплиной, и преподавателей для каждого предмета.

Учебный день во многих школах сокращен, и после окончания уроков преподавателей приглашают на концерт, посвященный Дню учителя. Дети поют песни, примеряют на себя роль педагогов на сцене в шуточных постановках, поздравляют любимых учителей и дарят цветы. Даже если вы уже давно окончили школу, не забудьте поздравить в День учителя своих любимых преподавателей теплыми словами. Им это будет очень приятно, ведь учителя помнят своих школьных "детей" и через много лет.

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Новости Украины, 7 октября, Дата, День учителя, День учителя 2018, Праздник, Традиции.
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