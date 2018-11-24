В УПЦ МП заявляют, что не намерены уходить из Почаевской лавры

Новости Украины: В УПЦ МП считают, что решение Антирейдерской комиссии Минюста не лишает мужской монастырь УПЦ МП права пользоваться сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры.

В УПЦ Московского патриархата утверждают, что решение Антирейдерской комиссии Минюста об отмене государственной регистрации о праве пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры не лишает мужской монастырь УПЦ МП права ими пользоваться. Об этом написал в Facebook руководитель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"Почаевская лавра и в дальнейшем находится в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря Украинской православной церкви! На сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Свято-Успенской Почаевской лавры за мужским монастырем УПЦ действует и не отменен", - утверждает он.

Бахов также заявил, что решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятие из реестра записи) о праве пользования на сооружения Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года. "В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации", - утверждает представитель УПЦ МП.

"Поэтому отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры. Между тем такое решение Минюста может быть отменено в судебном порядке", - заявил Бахов.

Как сообщалось, накануне Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Ранее Минкульт обжаловал в Минюсте действия госрегистратора с требованием отменить решение о госрегистрации права УПЦ МП на пользование имуществом Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.

В начале ноября в СМИ появилась информация, что Почаевская Свято-Успенская лавра в Тернопольской области незаконно передана в пользование УПЦ МП. В частности, депутат Почаевского городского совета Тарас Паляница обнародовал документы государственного регистратора, который в 2018 году выполнил решение экс-премьер-министра Виктора Януковича от 2003 года и передал в пользование заповедника до 2052 года шесть объектов Почаевской лавры (соборы, колокольню, кельи, архиерейский дом - в целом 7 тыс. квадратных метров). Депутат продемонстрировал выдержку из Госреестра, согласно которой сооружения лавры записаны на УПЦ МП до 1 января 2052 года с правом пролонгации.