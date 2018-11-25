С начала суток в Украину не пустили более 200 "евроблях"

Новости Украины: Согласно новому закону с начала суток в Украину не пустили более 200 авто с еврономерами.

В Украину с начала текущих суток, 25 ноября, не пустили более 200 автомобилей на еврономерах. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина.

"Сегодня ночью вступил в силу закон, который изменяет процедуру оформления и ввоза (автомобилей) на таможенную территорию. И проблема возникла именно из-за транзита, именно из-за требования оплатить финансовый залог при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией... Норма прописана таким образом, что когда въезжаешь в режиме транзита необходимо внести финансовы залог. Люди отказываются (платить залог), мы просто не пропускаем эти транспортные средства. По Львовской таможне 138 автомобилей попали под отказ (на въезд в Украину), по Волыни - 104 таких отказа", – отметила Непряхина.

Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей на еврономерах начали перекрывать дороги в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами.

Напомним, 25 ноября законы №2611-VIII и №2612-VIII о снижении акциза на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации вступили в силу.

Законы устанавливают правила временного пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией.

Так, законом №2611-VIII установлено, что базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля в зависимости от типа топлива и объема двигателя:

для авто с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см – 50 евро; от 3000 куб. см – 100 евро;

для "дизеля" с двигателем 1500 куб. см – 75 евро; от 3500 куб. см – до 150 евро.

Чтобы определить размер акциза для конкретного авто, к базовой ставке будут применять коэффициенты. Формула будет такой:

"Ставка = Ставка базовая × Коэффициент двигателя × Возраст двигателя".

На оформление нерастаможенных авто дается 180 рабочих дней.

При этом акцизный налог уменьшается на 50% для авто, которые будут растаможены в течение первых 90 дней после вступления закона в силу. В оставшиеся 90 дней "льготного" периода ставки станут полными, но штрафы за нарушение сроков пребывания накладываться не будут.

Закон №2612-VIII предусматривает штрафы за нарушение условий временного ввоза и транзита авто.

Также в законе прописаны штрафы за нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины – от 170 гривен до 170 тысяч гривен или конфискации авто.

Ранее сообщалось, что полиция открыла и расследует 5 уголовных производств по факту блокирования дорог "евробляхерами". В частности, в Ровенской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

Напомним, владельцы автомобилей с европейской регистрацией начали перекрывать дороги по всей Украине с 20 ноября. Они требовали отмены законопроектов №8487 и №8488. В некоторых регионах не обошлось без столкновений.