Погода на 26 ноября: синоптики обещают мокрый снег и дождь

На большей части территории страны сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем в Прикарпатье и в центральных областях местами сильные осадки; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (на Закарпатье дождь, температура в течение суток 3-8° тепла); ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. В южной части ночью без существенных осадков, днем дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°; ветер южный, 7-12 м/с.
Погода в понедельник, 26 ноября Фото: meteo.gov.ua
Погода в понедельник, 26 ноября, в городах Украины:
в Киеве - мокрый снег с дождем, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;
в Виннице - сильные осадки, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;
в Луганске - мокрый снег с дождем, ночью 0...-2°, днем 0...+2°;
в Луцке - мокрый снег с дождем, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;
во Львове - мокрый снег с дождем, ночью -1...+1°, днем 0...+2°;
в Днепре - дождь, ночью -1...1°, днем -1...+1°;
в Донецке - осадки, ночью 0...-2°, днем 0...+2°;
в Житомире - мокрый снег с дождем, ночью -1...1°, днем -1...+1°;
в Запорожье - дождь, ночью -0...2°, днем +7...+9°;
в Ивано-Франковске - мокрый снег, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;
в Кропивницком - осадки, ночью -1...1°, днем +0...+2°;
в Николаеве - дождь, ночью 2...4°, днем +7...+9°;
в Одессе - дождь, ночью +1...+3°, днем +6..+8°;
в Полтаве -мокрый снег с дождем, ночью -1...+1°, днем -1...+1;
в Ровно - осадки, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;
в Симферополе - ясно, ночью 9...+11°, днем +2...+4°;
в Сумах - мокрый снег с дождем, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;
в Тернополе - мокрый снег, ночью 0...-2°, днем 0...-2°;
в Ужгороде - дождь, ночью +5...+7°, днем +4...+6°;
в Харькове - мокрый снег с дождем, ночью 0...2°, днем 0...-2°;
в Херсоне - дождь, ночью +7...+9°, днем +1...+3°;
в Хмельницком - мокрый снег, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;
в Черкассах - мокрый снег, ночью -1..+1°, днем -1...+1°;
в Чернигове - мокрый снег с дождем, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;
в Черновцах - снег с дождем, ночью -1...+1°, днем 0...-2°.
В Киеве в понедельник ожидается мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем около 0°. На Киевщине также мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.