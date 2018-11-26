Погода на 26 ноября: синоптики обещают мокрый снег и дождь

Новости Украины: В понедельник, 26 ноября, ожидается мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега и гололед.

На большей части территории страны сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем в Прикарпатье и в центральных областях местами сильные осадки; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (на Закарпатье дождь, температура в течение суток 3-8° тепла); ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. В южной части ночью без существенных осадков, днем дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°; ветер южный, 7-12 м/с.

Погода в понедельник, 26 ноября Фото: meteo.gov.ua

Погода в понедельник, 26 ноября, в городах Украины:

в Киеве - мокрый снег с дождем, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;

в Виннице - сильные осадки, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;

в Луганске - мокрый снег с дождем, ночью 0...-2°, днем 0...+2°;

в Луцке - мокрый снег с дождем, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;

во Львове - мокрый снег с дождем, ночью -1...+1°, днем 0...+2°;

в Днепре - дождь, ночью -1...1°, днем -1...+1°;

в Донецке - осадки, ночью 0...-2°, днем 0...+2°;

в Житомире - мокрый снег с дождем, ночью -1...1°, днем -1...+1°;

в Запорожье - дождь, ночью -0...2°, днем +7...+9°;

в Ивано-Франковске - мокрый снег, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;

в Кропивницком - осадки, ночью -1...1°, днем +0...+2°;

в Николаеве - дождь, ночью 2...4°, днем +7...+9°;

в Одессе - дождь, ночью +1...+3°, днем +6..+8°;

в Полтаве -мокрый снег с дождем, ночью -1...+1°, днем -1...+1;

в Ровно - осадки, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;

в Симферополе - ясно, ночью 9...+11°, днем +2...+4°;

в Сумах - мокрый снег с дождем, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;

в Тернополе - мокрый снег, ночью 0...-2°, днем 0...-2°;

в Ужгороде - дождь, ночью +5...+7°, днем +4...+6°;

в Харькове - мокрый снег с дождем, ночью 0...2°, днем 0...-2°;

в Херсоне - дождь, ночью +7...+9°, днем +1...+3°;

в Хмельницком - мокрый снег, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;

в Черкассах - мокрый снег, ночью -1..+1°, днем -1...+1°;

в Чернигове - мокрый снег с дождем, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;

в Черновцах - снег с дождем, ночью -1...+1°, днем 0...-2°.

В Киеве в понедельник ожидается мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем около 0°. На Киевщине также мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.