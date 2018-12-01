Праздничные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре

Новости Украины: Украинцев в декабре ждут длинные праздничные выходные, согласно распоряжению правительства будет 11 выходных.

Согласно распоряжению правительства Украины о переносе выходных, в декабре украинцы будут отдыхать треть месяца – будет 11 выходных. Помимо традиционных суббот и воскресений, добавятся и государственные праздники.

Так, в декабре у украинцев будет три выходных подряд в связи с празднованием католического Рождества, которое на официальном уровне начали праздновать с 2017 года. Президент Украины Петр Порошенко 29 ноября 2017 года подписал принятый парламентом закон о выходном дне в Украине 25 декабря и отмене выходного дня 2 мая.

Так как праздник приходится на понедельник, выходными будут 23, 24 и 25 декабря.

Как перенесут рабочие дни

За понедельник, 24 декабря, украинцы будут отрабатывать в субботу, 22 декабря.

Это касается и субботы перед Новым годом. 29 декабря украинцы будут работать за понедельник, 31 декабря.

1 января 2019 года приходится на вторник. Итак, на Новый год у украинцев будет три выходных подряд - с 30 декабря

Таким образом выходными в декабре будут 11 дней при двух рабочих субботах. Вторник, 1 января 2019 года, также является выходным днем. Рождество (7 января) по юлианскому календарю, принятому в православной и греко-католической церквях, является в Украине праздничным нерабочим днем.

Напомним, синоптики уже дали свой прогноз на зиму 2018-2019 года. Мнения зарубежных и украинских экспертов разошлись. Отечественные синоптики обещают теплую зиму, с температурами выше климатической нормы на 2-3ºС. Европейские метеорологи, напротив, обещают ясную и малоснежную зиму. По их мнению, температура воздуха будет ниже климатической нормы. Американские синоптики спрогнозировали, что вторая половина декабря будет малоснежной, но морозной, так что, снега на Новый год не ожидается.