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Украинцев ждут "погодные качели": синоптики рассказали о погоде на неделю

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Украинцев ждут &quot;погодные качели&quot;: синоптики рассказали о погоде на неделю
10:47 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине в начале недели сохранятся ночные заморозки, но уже в средине недели потеплеет, осадки пройдут в разных регионах Украины в виде дождя и мокрого снега

В Украине в понедельник, 3 декабря, без осадков, лишь западных областях небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью 5-10°, в центральных областях и на севере Левобережья до 13° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, в западной части ночью 1-6° мороза, днём 0-5° тепла.

Погода 3 декабря

На западе Украины дождь со снегом. Температура воздуха ночью -1…-4 градусов, днем +2…+5 градусов.

В Карпатах дождь с мокрым снегом. Температура ночью +0…-2 градусов, днем +3…+5 градусов.

На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью -7…-1- градусов, днем -3…+1 градусов.

В центре Украины солнечно. Температура воздуха ночью -9…-11 градусов, днем -1…+1 градусов.

На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью -8…-10 градуса, днем -1…-3 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью -4…-6 градуса, днем +2…+4 градусов.

В Крыму солнечно. Температура воздуха ночью -1…+1 градусов, днем +5…+7 градусов.

В Киеве 3 декабря без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью 5-7° мороза, днём около 0°.

Во вторник, 4 декабря,  небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью около 0°, днем 1-5° тепла. На дорогах гололедица.

 

Погода 4 декабря

На 5-6 декабря, по прогнозу, ожидается временами небольшой мокрый снег и дождь, в южной и восточной частях страны без существенных осадков. 

Погода 5 декабря

Температура ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла; в западных областях и южной части страны ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла. 

 

Погода 6 декабря

По Киеву в эти дни, 5 - 6 декабря, временами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Когда ударят сильные морозы

Сильные похолодания в Украине этой зимой наступят в феврале. Тогда температура опустится до 22-25 градусов ниже нуля. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Он пояснил, что в целом зимой Украине угрожают "погодные качели".

С 3 по 15 января тоже ожидается оттепель, уверен синоптик. А вот с 15 января начнется настоящая зима: резкое снижение температуры до 20-25 градусов ниже нуля продолжится до конца месяца.

"Потом зима переходит в сильные, февральские морозы. С 3 февраля по 8-11 февраля будут лютые морозы этой зимой. Это опять 20-25 градусов до 20-х чисел. 24-25 февраля снова оттепель. На конец февраля - легкие морозы в 7-8 градусов ", - рассказал Горбань.

Он уточнил, что в первую декаду марта тоже ожидается холодная погода до 7-14 градусов ниже нуля.

"Короче, у нас получилось смещение этапа морозов с 15 января", - резюмировал синоптик.

Погода в декабре

По прогнозам синоптиков, погода в первый месяц зимы будет переменчивой – в Украину придет потепление, которое время от времени будут прерывать пару холодных дней. Украинцам не стоит ждать долговременных сильных морозов и снегопадов. Резкое изменение погоды и похолодание возможны только в конце декабря.

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Вторая десятидневка декабря в Украине начнется с потепления, которое продлится до 20 числа. При этом повышение температуры будет сопровождаться небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Третья декада первого зимнего месяца начнется с резкого снижения температуры. Но оно будет непродолжительным, на смену придет потепление. Сильного мороза не будет до конца 2018 года. 

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