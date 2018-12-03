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Главные новости 2 декабря: Задержание украинцев в Грузии, чемпионский бой

Главные новости 2 декабря: Задержание украинцев в Грузии, чемпионский бой
08:29 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Тбилиси задержали пять граждан Украины. Одну из главных достопримечательностей Парижа - Триумфальную арку закрыли из-за повреждений. В ночь на 2 декабря состоялся бой между украинцем Александром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном.

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 В Грузии задержали украинцев

По неутонченной информации, среди задержанных есть и воевавший на Донбассе грузинский военный Лука Чхетия, который приехал в Тбилиси, чтобы присутствовать на акции объединенной оппозиции в Тбилиси, которая запланирована на 2 декабря.

Начальник консульского Управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в своем Twitter сообщил, что консул проверяет информацию о возможном задержании в Грузии граждан Украины. 

В ведомстве отметили, что во время обысков в гостиничных номерах обнаружены пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

Триумфальную арку в Париже закрыли из-за повреждений

В Париже протестующие исписали один из главных символов города – Триумфальную арку. Кроме надписей, сделанных баллончиками, "желтые жилеты" повредили еще и статуи, которые украшают исторический памятник. 

Повреждены и статуи, которые украшают Триумфальную арку. Их побили и тоже закрасили баллончиками. 

"Ни одна причина не оправдывает осквернение Триумфальной арки", – отреагировал на повреждения монумента президент Франции Эммануэль Макрон.

Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом мира

Александр Гвоздик и канадец Адонис Стивенсон сражались за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Украинец одолел соперника в 11 раунде.

 

Бой за чемпионский титул проходил в Канаде. В начале боя украинец много двигался, но пропустил несколько ударов в голову. Уже в третьем раунде Стивенсон опустился на колено, но рефери счел, что канадец поскользнулся.

 

В конце 8-го раунда Гвоздик трижды попал по Стивенсону одиночными ударами, заставив пятиться назад, но в следующих двух раундах пережил несколько опасных моментов. Окончательную победу Гвоздик одержал в 11-м раунде.

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Все по теме:

Украина, Париж, Грузия, Александр Гвоздик, Чемпион мира, Адонис Стивенсон, Триумфальная арка, Эммануэль Макрон, Протесты в Париже, Желтые желеты, Украинцы в Грузии.
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