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Четверг, 06.12.2018
Объединительный собор: УАПЦ не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля Украинской церкви
УАПЦ не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля Украинской церкви
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Объединительный собор: УАПЦ не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля Украинской церкви

Объединительный собор: УАПЦ не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля Украинской церкви
08:21 Сегодня Телеграф

Новости Украины: От Украинской автокефальной православной церкви никто не будет подавать свою кандидатуру на пост предстоятеля будущей Украинской поместной православной церкви.

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля будущей автокефальной Украинской церкви.

Об этом в эфире Громадського сказал архиепископ Черновицкий и Хотинский УАПЦ владыка Герман.

"Никто из епископов, начиная с предстоятеля нашей церкви, не собирается выставлять свою кандидатуру. Но я готов голосовать за другого кандидата", — сказал он.

Впрочем, владыка Герман отметил, что по состоянию на 5 декабря ни он, ни другие епископы УАПЦ еще не получили от Вселенского патриархата приглашение на Объединительный собор, на котором будут избирать главу автокефальной церкви.

После Томоса изменений в церковном календаре не будет

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко сообщил дату проведения Объединительного собора в Украине. По словам главы государства, он состоится 15 декабря. Порошенко после объединительного собора планирует вместе с избранным предстоятелем Украинской автокефальной церкви отправиться в Стамбул на церемонию вручение Томоса. А председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил сделать Софийский собор главным храмом канонической автокефальной поместной церкви.

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УАПЦ, Объединительный Собор, Томос, Украинская поместной православная церковь, Владыка Герман.
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