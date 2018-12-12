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Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи

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Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
16:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Уже совсем скоро наступит Новый 2019 год.

Говорят, год Свиньи обещает быть отличным для тех, кто приложит достаточно усилий для достижения поставленных целей. Как же встретить этот год? давайте разбираться.

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Как украсить дом?

Желтая Земляная Свинья символизирует уют. Поэтому дизайн дома может быть индивидуальным и уютным именно для вашей семьи. Развесьте гирлянды теплого цвета по всему дому, обложите квартиру свечами и теплыми вещами.

Что надеть?

Конечно желтый! Однако не стоит перебарщивать, можно обойтись аксессуарами или деталью в наряде.

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Где встречать?

В принципе разницы никакой, если вы будете находиться в кругу близких. Однако, идеальным местом этого года будет дом, поскольку Свинья любит домашний уют.

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