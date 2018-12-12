Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи

Новости Украины: Уже совсем скоро наступит Новый 2019 год.

Говорят, год Свиньи обещает быть отличным для тех, кто приложит достаточно усилий для достижения поставленных целей. Как же встретить этот год? давайте разбираться.

Как украсить дом?

Желтая Земляная Свинья символизирует уют. Поэтому дизайн дома может быть индивидуальным и уютным именно для вашей семьи. Развесьте гирлянды теплого цвета по всему дому, обложите квартиру свечами и теплыми вещами.

Что надеть?

Конечно желтый! Однако не стоит перебарщивать, можно обойтись аксессуарами или деталью в наряде.

Где встречать?

В принципе разницы никакой, если вы будете находиться в кругу близких. Однако, идеальным местом этого года будет дом, поскольку Свинья любит домашний уют.